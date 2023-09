Marcus Buaiz despista sobre crise e viaja atrás de Isis Valverde

Marcus Buaiz foi ao encontro da namorada Isis Valverde no sertão da Paraíba depois de rumores que a relação entre eles estava abalada. O empresário desembarcou na noite da última quarta-feira na cidade de Campina Grande, de onde chegou a postar uma foto. De lá, ele seguiu para Cabaceiras para encontrar a amada.

Marcus Buaiz viaja para encontrar Isis Valverde (Divulgação @marcusbuaiz)

Isis Valverde estava há pouco mais de duas semanas sem ver o namorado, desde que viajou para região do Cariri paraibano, cenário da série que tem a atriz como protagonista no papel de Maria Bonita. As gravações seguem até outubro.

Confira registros da atriz no sertão:

Isis Valverde nos cinemas

Depois de ser adiado, o filme “Angela” finalmente chega aos cinemas nesta quinta-feira, 7 de setembro. No longa, Isis Valverde viverá Ângela Diniz, socialite brasileira que foi violentamente assassinada aos 32 anos pelo namorado Doca Street em 1976.

Na época, o caso gerou grande repercussão no país dada sua brutalidade. A socialite teve um relacionamento marcado por ciúmes e violência doméstica com o companheiro Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street (Gabriel Braga Nunes).

