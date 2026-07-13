Marcos Oliveira, o Beiçola, volta ao CTI após cirurgia por infecção

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola em "A Grande Família", retornou ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro.

A atualização sobre o estado de saúde do artista foi divulgada no último sábado, dia 11, por sua amiga Rose Scalco em uma publicação nas redes sociais.

Segundo Rose, a equipe médica decidiu pelo monitoramento mais efetivo no período pós-operatório, e o ator está atualmente em dieta zero. O quadro clínico de Marcos Oliveira é considerado estável.

Condição atual do ator

A publicação detalha que o ator está "sem febre, pressão muito boa" e aguarda uma nova avaliação do médico responsável. Marcos Oliveira permanece consciente.

Rose Scalco acrescentou que o ator "fica muito emocionado" com as visitas que recebe de amigos e familiares no hospital.

Ao fim do comunicado, a amiga agradeceu as manifestações de apoio ao ator. "Agradecemos o cuidado e orações e energias positivas de todos!", escreveu.

Histórico de internações

Marcos Oliveira está internado desde o dia 30 de junho. Atualmente morador do Retiro dos Artistas, ele enfrenta uma infecção na região do períneo.

Antes desta internação, em 13 de maio, o ator havia sido submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco.