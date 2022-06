Marcos Oliveira agradece ajuda de Tatá Werneck: 'É uma batalha muito grande'

O intérprete de Beiçola no seriado "A Grande Família", Marcos Oliveira, fez um desabafo em suas redes sociais sobre sua situação financeira e agradeceu o apoio de Tatá Werneck, que o está ajudando a conseguir um plano de saúde.

"Está tudo mais ou menos. Esses problemas de saúde têm me chateado muito. Uma hora, dói. Outra hora, não dói. Sinto muita canseira e tenho que resolver uma infinidade de coisas. Agora, fui resolver alguns problemas de documentos. Depois tenho que pegar meus remédios no posto de saúde. Preciso de um dentista, porque meus dentes estão caindo. É uma batalha muito grande. É trabalhoso e é constrangedor", desabafou no vídeo publicado em seu perfil.

O ator também divulgou seu número de celular para que os seguidores que pudessem ajudar transferissem qualquer valor. Além de cuidar da saúde, Marcos tem despesas domésticas a pagar, além do cuidado com as cachorras Mel, Lolita e Preta.

"Aos poucos, com a ajuda, estou conseguindo resolver as coisas e pagar minhas contas. Consegui uma nutróloga, que está cuidando de mim e fez todos os exames necessários para eu melhorar minha saúde. A Tatá foi muito generosa comigo e está batalhando por um plano de saúde. Mas preciso arcar com todas as outras coisas. Cada um dá o que pode. Qualquer quantia é bem-vinda", disse.

