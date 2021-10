Marcos Mion critica resultado de harmonização facial de Ricky Martin: “Que triste!”

O cantor Ricky Martin foi um dos assuntos da semana no mundo das celebridade. Perto de completar 50 anos, o astro porto-riquenho apareceu em uma entrevista com o rosto bastante modificado após se submeter a uma harmonização facial. Fãs do mundo inteiro comentaram o resultado do procedimento que, para alguns não ficou como o esperado.

E não só os fãs anônimos do cantor, como outras personalidades, inclusive no Brasil, também deram suas opiniões, como o apresentador Marcos Mion, que criticou o resultado da intervenção estética no Twitter. “Acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial … que triste”, escreveu. O novo global destacou que o ex-Menudo sempre foi apontado como um ícone de beleza e comentou que envelhecer faz parte do processo natural da vida e todos devem aceitar isso