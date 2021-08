Marcos Mion comemora ao lado de Boninho a sua chegada na Globo

Após a divulgação da nova contratação da rede Globo, Mion só tem demonstrado alegria em suas redes sociais. Nesta terça, 10, na série de stories que o apresentador publicou, em um deles era brindando a contratação dele na nova emissora.

Boninho também estava entusiasmado com a novidade. "Bem-vindo aqui", disse ele no vídeo ao lado de Marcos. O novo apresentador do Caldeirão disse em seguida: "Daqui não saio mais".

Antes do encontro acontecer, Mion compartilhou com seus seguidores a alegria que está sentindo no momento. "Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões... Dia 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão ao ar e eu ainda não fiz uma reunião. É uma megapressão, do jeito que eu gosto", disse ele.