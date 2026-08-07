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Marcos Caruso se emociona com homenagem e ganha surpresa de Regiane Alves

Veterano se emocionou com homenagem no Encontro e encara com responsabilidade a continuação de um dos maiores sucessos

Estadão Conteúdo
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Leleco, o ilustre morador do Divino de ‘Avenida Brasil’ (Tv Globo / Matheus Cabral)

Marcos Caruso viveu uma manhã de fortes emoções ao participar do Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, nesta sexta-feira, 7. Com mais de 50 anos de carreira, o ator foi homenageado pela produção do programa, que reuniu imagens marcantes de sua trajetória profissional e de momentos importantes da vida pessoal.

Visivelmente emocionado, Caruso agradeceu o carinho e afirmou que aquela foi uma das homenagens mais completas que já recebeu ao longo da carreira. "Eu estou emocionado! Parabéns à edição, quem fez essa edição de todos os trabalhos! Eu já recebi várias homenagens aqui, mas essa foi, acho, a mais completa que eu já recebi. Tem um pouco de tudo, um pouco da minha vida e um pouco da minha carreira!", disse.

Como parte da surpresa preparada pelo programa, Regiane Alves entrou no palco para reencontrar o colega. Os dois contracenaram em Mulheres Apaixonadas e aproveitaram o momento para recordar a parceria construída nos bastidores da novela.

Durante a conversa, eles lembraram uma das sequências mais marcantes da trama de Manoel Carlos: a cena em que Carlão, personagem de Marcos Caruso, agride a filha Dóris, interpretada por Regiane Alves. Exibido originalmente em 2003, o episódio se tornou um dos momentos mais lembrados pelos fãs da novela.

Marcos Caruso confirma presença em 'Avenida Brasil 2'

Além da homenagem, Marcos Caruso também está vivendo a expectativa de retornar às novelas. O ator já foi confirmado no elenco de Avenida Brasil 2, continuação de um dos maiores sucessos da dramaturgia da Globo.

Apesar de animado em reviver Leleco, o veterano admite que encara o projeto com responsabilidade. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que o principal desafio será corresponder à qualidade do texto de João Emanuel Carneiro, autor da produção.

Segundo Caruso, a missão é emocionar novamente o público e honrar o legado do personagem, que conquistou grande popularidade na exibição original da novela.

O ator também destacou o impacto que Leleco teve fora da ficção. Na avaliação dele, o personagem ajudou a fortalecer a autoestima de muitos homens maduros, graças ao carisma, à vitalidade e ao jeito irreverente que marcaram a trama.

Além de Caruso, Eliane Giardini e Letícia Isnard também estão confirmadas no elenco da continuação, reprisando seus papéis. A nova novela terá direção artística de Ricardo Waddington, direção-geral de Henrique Sauer e estreia prevista para janeiro de 2027.

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TV/ENCONTRO COM PATRÍCIA POETA/MARCOS CARUSO/HOMENAGEM
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