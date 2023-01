Márcia Sensitiva vê 'três defuntos' na casa de Karol Conká e viraliza; assista

Ao entrar na casa da cantora Karol Conká, Márcia Fernandes, mais conhecida na web como "Márcia Sensitiva", disse que viu três defuntos na casa da artista. O vídeo que mostra o momento é do novo programa da astróloga e vidente, o "Mapa das Estrelas", do no canal Lifetime.

A proposta do programa é visitar 12 celebridades, uma de cada um dos 12 signos do zodíaco, para fazer uma avaliação espiritual completa, repleta de revelações, dicas e simpatias para cada um. O que Conká não esperava era saber que em sua residências tinham essas "almas penadas". Veja:

A sensitiva ainda puxou a orelha da cantora ao falar que não se deve usar, como cor dentro de casa, o preto e o vermelho, pos atraem. Márcia escolheu Karol Conká por ela ter tido uma participação polêmica no Big Brother Brasil 21, que rendeu o "cancelamento" da artista e a busca por terapia. De Márcia, a capricorniana levou uma verdadeira "surra" para se reerguer. A surra, na verdade, foi de mamona, planta conhecida por seus poderes de cura, com o objetivo de afastar os encostos da cantora.

Para Karol Conká, a visita de Márcia foi uma maneira de energizar seu lar e sua própria cabeça –o que, inclusive, influenciou em novas composições e criações da artista. “Minhas novas canções estão vindo mais carregadas de força mesmo, uma coisa mais ‘mamacita’ do que Karoline”, acrescentou.

“Eu brinco que tenho quatro versões: a Karoline, a Karol Conká, a mamacita e a Jaque Patombá. Mas a Jaque Patombá foi embora junto com os encostos”, listou. “Depois que a Márcia veio aqui, eu fiquei mais com a camada da mamacita e da Karol Conká, que vão compor minhas novas músicas agora, carregadas de muita força, perseverança e autoestima.”