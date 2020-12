Marca 'Da Tribu' lança nova coleção de acessórios sustentáveis: 'Nortear'

Dentro do universo da sustentabilidade a marca paraense Da Tribu lança a nova coleção "Nortear", com tiragem limitada, que reúne peças feitas com o Tecido Emborrachado da Amazônia (TEA), desenvolvido em parceria com pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) sobre os usos do látex. As peças já estão disponíveis nas redes sociais da loja.

Uma das peças é uma bolsa que também se transforma em mochila e cachepôs, produtos diferenciados que somam-se ao portfólio das jóias orgânicas da marca. A mochila, por exemplo, pode ser usada como bolsa em uma ocasião mais sofisticada; os cachepôs servem para abrigar vasos de plantas e também como cestos para objetos e frutas.

“A lona foi tingida e tratada, para ser amaciada. É um momento de ressignificar e parar de produzir excessos, apostar em produtos atemporais e com mais tempo de vida útil”, defende a criadora da marca Kátia Fagundes sobre o conceito da coleção.

A Da Tribu tem parceria com o ateliê 'Costuraê' para produção das peças (João Urubu/ Divulgação)

Tainah Fagundes, diretora de criação, explica que a coleção é repleta de diálogos com o mundo e com o próximo, idealizada a partir das mudanças em toda sociedade provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

"Nos perguntamos o que as pessoas estavam buscando para si e percebemos fortemente uma reconexão com o espaço em que se vive, com a casa, por exemplo”, pontua.

A coleção Nortear surgiu do desejo conjunto entre a marca e o Jambo Estúdio. “Já havia uma admiração e interesses em comum há algum tempo. Da Tribu e Jambo são tocadas por mulheres amazônidas, empreendedoras, que pensam de forma parecida e que acreditam na potência das parcerias”, diz Reg Coimbra, designer paraense.

Ela explica que foi realizada uma pesquisa do universo da marca e seus consumidores, tendências de mercado e da área de moda para a proposição dos novos produtos, com o Tecido Emborrachado, que tem maquinário específico construído com recursos do edital emergencial da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA).

“Existia uma grande vontade em reutilizar tecidos e, a partir desta informação e de pesquisas, revisitamos a técnica do patchwork propondo trabalhar a estamparia com recortes, pois achamos que ficaria interessante o contraste de texturas de diferentes materiais”, ressalta a designer.

A marca também tem parceria com o coletivo Costuraê, projeto que reúne costureiras dos bairros do Guamá e Terra Firme, em Belém; e a comunidade Pedra Branca, na ilha de Cotijuba, que produziu o TEA, há mais de três anos parceira da Da Tribu.

A Da Tribu é uma marca de moda que nasceu em 2009, pelas mãos da artesã Kátia Fagundes. Criando moda com conceitos sustentáveis e em respeito aos saberes tradicionais dos povos da floresta, a marca está hoje em diversos pontos físicos do Brasil e também com sua loja virtual.