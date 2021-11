Maraisa faz homenagem a produtor de Marília Mendonça, morto no acidente aéreo

Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (11) para homenagear Abicieli Silveira Dias, tio de Marília Mendonça, que estava no mesmo acidente aéreo no último dia 5, no interior de Minas Gerais. A cantora compartilhou uma série de imagens de Abicieli e Marília, fazendo uma declaração emocionante para o amigo.

"Silveira? Nosso fiel escudeiro! Nos últimos dias, nossas equipes estavam tão unidas, nosso produtor e as pessoas que ajudavam e cuidavam, sempre juntas! Boiolinha? Sempre cuidando da gente de uma forma leve, deixando que fôssemos quem realmente éramos, com a nossa autenticidade e, ao mesmo tempo, nos protegendo de tudo! Ao final de todo trabalho, você sempre dava seu parecer!", iniciou ela.