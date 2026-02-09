Capa Jornal Amazônia
Mara Maravilha terá de passar por duas cirurgias após internação em hospital

Até o momento, seu diagnóstico não foi revelado.

Estadão Conteúdo
fonte

Mara Maravilha foi internada dias após participar da caminhada organizada pelo deputado Nikolas Ferreira, em Brasília. (Imagem: Reprodução)

Após ser hospitalizada e ter estado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a apresentadora Mara Maravilha terá de ser submetida a duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026.

Apesar de ter recebido alta hospitalar, a apresentadora segue sob cuidados. Até o momento, seu diagnóstico não foi revelado. Divulgado no último domingo, 8, a assessoria de imprensa de Mara Maravilha publicou um comunicado em seu Instagram com mais informações sobre os próximos passos da recuperação da apresentadora.

"A equipe de assessoria informa que: a paciente Eliemary Silva da Silveira teve alta hospitalar e dará continuidade ao tratamento ambulatorial com assistência das equipes médicas especializadas, e também da área multidisciplinar para todos os cuidados que para a mesma ainda se fazem necessários. Incluindo realização de duas cirurgias ainda no primeiro semestre de 2026."

Mara havia sido internada no domingo, 1º, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. A motivação da internação não foi divulgada oficialmente, mas nas redes sociais circulam especulações de que o episódio possa estar supostamente ligado à presença da artista na caminhada conduzida pelo deputado Nikolas Ferreira, em Brasília. Lá, ela acabou pegando muita chuva, o que pode ter motivado a internação.

