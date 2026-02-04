Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mara Maravilha deixa UTI, mas permanece internada

Estadão Conteúdo

A apresentadora Mara Maravilha segue internada, mas deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, informou um boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta, 4.

A apresentadora está hospitalizada desde domingo, 1º. Na segunda, 2, a equipe dela informou que não havia previsão de alta. O motivo da internação não foi informado.

Conforme o boletim médico, Mara foi transferida da UTI para a unidade de internação do hospital na terça, 3. "Mara Maravilha permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado", diz a nota. Leia completa:

"O Hospital Nove de Julho (Unidade Alphaville), da Rede Américas, informa que a paciente Eliemary Silva da Silveira foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de internação, na data de ontem (03/02/2026), e permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado.

Dr. Paulo Tierno Clínica Médica / Terapia Intensiva - CRM-SP 120.452

Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Gerente Médica - CRM-SP 239.045"

A equipe de Mara ainda informou que ela recebeu a visita do filho, Miguel, no hospital. "Motivo de alegria, felicidade e força", diz um post feito no Instagram da apresentadora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mara Maravilha

interação

UTI

saída

boletim
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CARNAVAL

Virginia Fonseca recria look de Luma de Oliveira e usa coleira com nome de Vini Jr.

Influenciadora homenageia ícone do Carnaval ao repetir fantasia usada por Luma em 1998 e gera repercussão nas redes sociais

04.02.26 11h56

BIG BROTHER BRASIL

Quem vai vencer o BBB 26? Enquete mostra quem são os favoritos para ganhar o programa

A final do BBB 26 está prevista para acontecer no dia 21 de abril de 2026

04.02.26 12h47

BBB 26

Diamante da temporada? Entenda o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Brigido no BBB 26

Apresentador usou referências à série Bridgerton ao anunciar saída do terceiro eliminado do reality

04.02.26 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda