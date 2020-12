Manoel Cordeiro deixa UTI

O músico Felipe Cordeiro divulgou no instagram que seu pai, Manoel Cordeiro, deixou a UTI na manhã desta sexta-feira (4). Ele usou os stories e disse que o músico ainda fica no hospital e que a recuperação ainda deve ser lenta. Mas o artista segue esperançoso e pede que as boas vibrações permaneçam.

"Obrigado a todos que tem chegado junto e somado suas energias conosco. Vamo continuar. Como ele gosta de falar: Oh Glória!", escreveu Felipe.