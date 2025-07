'Mangaká da Favela': Novo mangá faz referência à diversidade e ao cinema no Brasil

Com o propósito de estabelecer uma ponte de conexão cultural entre o Japão e o Brasil, os criadores Souhachi Hagimoto e Morita Renji lançaram o mangá “Mangaká da Favela”, totalmente ambientado em solo brasileiro. A trama faz uma homenagem ao cinema brasileiro, mais especificamente ao filme “Cidade de Deus”, que retrata a marginalização e a transformação de uma favela do Rio de Janeiro.

O enredo conta a história de Hiroto Takei, um mangaká japonês de 30 anos que, após fracassar em sua carreira profissional, decide viajar para o Brasil. Chegando no país, ele se depara com uma realidade diferente da que tinha em seu país e acaba indo morar em uma favela, onde conhece a violência nas ruas, mas também um garoto brasileiro que sonha junto com ele em ser um artista de mangás.

Mergulhado no cenário das comunidades periféricas brasileiras, Hiroto e o garoto chamado João, de 15 anos, unem suas forças e um coração cheio de vontade para realizar seus respectivos sonhos. Além desses detalhes, a história apresenta um enredo com total respeito às favelas, explorando, ao mesmo tempo, o sentido de mudança de vida protagonizado pelo jovem japonês e seu mais novo amigo.

As artes dessa edição especial foram desenhadas por Minoru Taruru e o roteiro foi escrito por um dos criadores do “Mangaká na Favela”, Sohachi Hagimoto. Ao todo, o novo mangá é dividido em duas partes, sendo a primeira a versão original produzida em japonês e a segunda, com a tradução em português. As versões impressa e digital estão disponíveis no link da editora Panini Comics.

Capa do “Mangaká da Favela”. (Foto: Divulgação/ Panini Comics)

Popularização dos Mangás no Brasil

Os mangás fazem parte de um gênero muito consistente dentro do mercado editorial do Brasil e, por esse motivo, eles costumam aparecer com certa frequência na lista de livros mais vendidos do PublishNews. Além dos mangás, é fato que a cultura japonesa está cada vez mais presente no dia a dia da população brasileira, seja por meio da culinária, de animes e até mesmo na produção de doramas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)