Maitê Proença traz nova temporada de "O Pior de mim"

A escritora Maitê Proença estreou em setembro passado um dos maiores sucessos teatrais de 2020, a peça de “O Pior de Mim”, com texto de sua autoria e direção de Rodrigo Portella (“Tom na Fazenda” e “As Crianças”). O solo teve sua primeira temporada prorrogada por duas vezes, e volta a ser apresentado a partir de 4 de março, desta vez diretamente da casa da atriz.

“O Pior de Mim” é um trabalho em que Maitê revisita a história de sua vida desde a infância até os dias de hoje. Ela faz, em cena, uma reflexão sobre como sua conturbada história familiar repercutiu na vida pessoal e carreira, os eventuais bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para se libertar. Vemos as circunstâncias que lhe foram impostas em cruzamento com as armadilhas que ela mesma se impôs para se defender.

NOVA TEMPORADA: a partir do dia 04 de março

HORÁRIOS: sempre às quintas, às 19h

INGRESSOS: R$20,00

ONDE COMPRAR E ONDE ASSISTIR:

GÊNERO: confessional / DURAÇÃO: 50 min / CLASS. INDICATIVA: 14 anos / TEMPORADA: ate 25 de março