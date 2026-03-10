Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Mais de 800 shows': 30e e Itaú anunciam parceria exclusiva de 5 anos; saiba como funcionará

Estadão Conteúdo

A produtora 30e e o banco Itaú Unibanco anunciaram que vão manter uma parceria exclusiva de pelo menos cinco anos. A novidade foi anunciada em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 10, no Auditório do Masp, em São Paulo.

A parceria se materializará por meio do Itaú Live, um braço da marca que terá foco em benefícios e experiências para clientes voltados para o entretenimento ao vivo. Na prática, funcionará como um patrocínio master - de acordo com as empresas, mais de 800 shows serão realizados no Brasil por meio da parceria.

Segundo Rodrigo Montesano, Superintendente de Experiências e Conexões de Marcas do Itaú, os benefícios envolvem pré-venda exclusiva em 100% dos shows para todos os clientes do banco e para todas as categorias de ingressos, além de descontos de 5% a 30% e parcelamento sem juros em todos os shows da 30e.

Ele também afirma que a marca quer criar experiências para "super fãs", como assistir a passagens de som, participar de meet and greets e acesso a hospitalidades e lounges exclusivos.

Juliana Cury, CMO do Itaú Unibanco, afirma que a parceria surgiu da vontade do banco de consolidar os serviços oferecidos dentro do entretenimento ao vivo. "O show começa muito antes. Precisa de planejamento financeiro e logístico, e isso é muito importante para nós participarmos enquanto marca", acrescentou Montesano.

Já Pepeu Correa, CEO da 30e, disse que é uma consequência do espaço que o entretenimento ao vivo, em especial shows e festivais, ocupa na cultura e no mercado brasileiro - e também como o Brasil é visto internacionalmente. "Estamos vivendo hoje um momento de mudança no estágio do entretenimento no Brasil. O mercado deixou de ser moldado por eventos pontuais", disse ele, destacando que a recorrência de grandes shows no País é muito maior do que há alguns anos e que o Brasil virou ponto estratégico para artistas globais.

Recentemente, a 30e anunciou grandes shows de artistas brasileiros, como Arnaldo Antunes e Barão Vermelho, além do retorno da banda Rush ao Brasil pela primeira vez em 17 anos. Montesano afirma que os benefícios para clientes Itaú já estão valendo para os eventos recém anunciados, mas diz que as marcas estudam novas possibilidades, inclusive formas de conectar a compra do ingresso com o market place do banco - hoje ela é feita pelo site da Eventim.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/SHOWS/PARCERIA/30E/ITAÚ
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda