'Mais de 800 shows': 30e e Itaú anunciam parceria exclusiva de 5 anos; saiba como funcionará

A produtora 30e e o banco Itaú Unibanco anunciaram que vão manter uma parceria exclusiva de pelo menos cinco anos. A novidade foi anunciada em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 10, no Auditório do Masp, em São Paulo.

A parceria se materializará por meio do Itaú Live, um braço da marca que terá foco em benefícios e experiências para clientes voltados para o entretenimento ao vivo. Na prática, funcionará como um patrocínio master - de acordo com as empresas, mais de 800 shows serão realizados no Brasil por meio da parceria.

Segundo Rodrigo Montesano, Superintendente de Experiências e Conexões de Marcas do Itaú, os benefícios envolvem pré-venda exclusiva em 100% dos shows para todos os clientes do banco e para todas as categorias de ingressos, além de descontos de 5% a 30% e parcelamento sem juros em todos os shows da 30e.

Ele também afirma que a marca quer criar experiências para "super fãs", como assistir a passagens de som, participar de meet and greets e acesso a hospitalidades e lounges exclusivos.

Juliana Cury, CMO do Itaú Unibanco, afirma que a parceria surgiu da vontade do banco de consolidar os serviços oferecidos dentro do entretenimento ao vivo. "O show começa muito antes. Precisa de planejamento financeiro e logístico, e isso é muito importante para nós participarmos enquanto marca", acrescentou Montesano.

Já Pepeu Correa, CEO da 30e, disse que é uma consequência do espaço que o entretenimento ao vivo, em especial shows e festivais, ocupa na cultura e no mercado brasileiro - e também como o Brasil é visto internacionalmente. "Estamos vivendo hoje um momento de mudança no estágio do entretenimento no Brasil. O mercado deixou de ser moldado por eventos pontuais", disse ele, destacando que a recorrência de grandes shows no País é muito maior do que há alguns anos e que o Brasil virou ponto estratégico para artistas globais.

Recentemente, a 30e anunciou grandes shows de artistas brasileiros, como Arnaldo Antunes e Barão Vermelho, além do retorno da banda Rush ao Brasil pela primeira vez em 17 anos. Montesano afirma que os benefícios para clientes Itaú já estão valendo para os eventos recém anunciados, mas diz que as marcas estudam novas possibilidades, inclusive formas de conectar a compra do ingresso com o market place do banco - hoje ela é feita pelo site da Eventim.