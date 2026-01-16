Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maggie Gyllenhaal dirige versão 'punk' da noiva de Frankenstein; veja trailer de 'A Noiva!'

O novo longa tem previsão de estreia para 5 de março de 2026 e é inspirado pela mitologia de Frankenstein, clássico de Mary Shelley publicado em 1818

Estadão Conteúdo
fonte

Filme "A Noiva!" (Divulgação)

A ideia para A Noiva!, novo filme dirigido por Maggie Gyllenhaal, surgiu de maneira inusitada. Ela estava no meio de uma festa quando viu um homem com uma grande tatuagem da noiva de Frankenstein, personagem interpretada por Elsa Lanchester no filme clássico de 1935 de James Whale.

A atriz e cineasta foi para casa e ficou com aquilo na cabeça. Alguns dias depois, viu o filme pela primeira vez. Com surpresa, percebeu que Lanchester quase não tem falas no filme e aparece em apenas alguns minutos de tela. Mesmo assim, a imagem da noiva virou uma das mais famosas da cultura pop.

"Frankenstein está pedindo para que alguém seja trazido de volta dos mortos para ser sua namorada. Bom, e quanto a ela? É isso que A Noiva! realmente aborda: e se ela voltar e tiver suas próprias necessidades, seus próprios planos, seus próprios desejos e seus próprios medos?", explicou Maggie em evento online de lançamento do trailer, que acaba ser divulgado, com presença do Estadão.

O novo longa tem previsão de estreia para 5 de março de 2026 e é, claro, inspirado pela mitologia de Frankenstein, clássico de Mary Shelley publicado em 1818. Mas a inspiração só vai até aí: o filme é ambientado nos anos 1930 e faz uma reimaginação sobre a criação e o destino da noiva - ele é descrito como um "thriller intenso".

"Muitas pessoas me abordaram na rua, ou muitos amigos meus disseram: 'Ah, sim, você está fazendo Frankenstein'. E eu respondia da forma mais gentil e simpática possível: Não, eu não fiz. Eu fiz a noiva do Frankenstein. E acho que até tem um aspecto punk nisso", disse a diretora.

O longa conta com elenco de peso, começando com Jessie Buckley, que interpreta a personagem título. Ela é a favorita ao Oscar 2026 por seu papel em Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e já trabalhou com Maggie em sua estreia como cineasta, no filme A Filha Perdida (2021).

"Tive que me conter para não escrever esse papel para ela, porque achei que, se fizesse isso, talvez limitasse o que ele poderia significar. Tentei não pensar em ninguém e apenas imaginar qualquer coisa. Depois, escrevi e pensei: Tudo bem. É só a Jessie. E realmente ainda não sei quem mais poderia ter interpretado esse papel", elogiou a cineasta.

Jessie forma dupla com Christian Bale, que interpreta Frankenstein. "Eu acredito que existem muitos atores muito bons e acho que há um pequeno grupo de atores brilhantes. E esses dois são brilhantes", afirmou Maggie sobre a dupla.

Annette Bening e Penélope Cruz também estão no filme, junto com Peter Sarsgaard e Jake Gyllenhaal, marido e irmão da diretora, respectivamente. Maggie revela que hesitou em convidar o irmão para participar do filme. " Eu perguntei a ele no último minuto porque eu queria ter certeza de que era a coisa certa para o nosso relacionamento", contou.

"Passei muito tempo pensando sobre isso, e percebi que sim, era absolutamente a coisa certa. Eu não trabalhava com ele desde Donnie Darko, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Foi um prazer tão grande trabalhar com meu irmão. Eu me pegava rindo tanto que lágrimas escorriam pelo meu rosto", completou.

Para a diretora, A Noiva! é "uma história de amor profunda sobre uma conexão muito imperfeita". "Acho que se formos honestos, toda história de amor é sobre isso", afirmou.

Palavras-chave

cinema

A Noiva!

Maggie Gyllenhaal
Cultura
