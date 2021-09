Mãe de Wesley Safadão detona Mileide Mihaile em áudio

Maria Valmira, a Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, teve um áudio vazado onde declarou sua torcida contra a ex-nora, Mileide Mihaile, atual participante de "A Fazenda 13".

No conteúdo em questão, a matriarca da família aparecia pedindo que a ex-dançarina de forró e influenciadora digital fosse detonada em todos os programas que ela participasse. A própria, inclusive, assumiu responsabilidade pelo áudio, e contou que o áudio é antigo.

“Sou eu falando, mas esse áudio é antigo. Da época em que aconteceram os ataques dos perfis fakes no Instagram. Hoje eu torço pra Mileide ganhar A Fazenda”, disse a mãe de Wesley Safadão, que é avó de Yhudy, de 10 anos, filho de Mileide Mihaile, em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Nos últimos anos, Mileide Mihaile e Dona Bill não tiveram uma relação nada harmoniosa, em virtude dos escândalos expostos na mídia envolvendo a peoa e o ex-marido, de quem se separou em 2012. Atualmente, Wesley Safadão é casado com Thyane Dantas.