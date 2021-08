Mãe de Paulo Gustavo passa mal e abandona missa em homenagem ao humorista

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia teve uma forte crise de ansiedade e abandonou a missa de três meses da morte do humorista, nesta sexta-feira (08/08). A irmã do ator, Ju Amaral, contou que Dona Déa não aguentou e foi embora do Santuário da Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, na Bahia, onde a celebração religiosa foi realizada.

No seu instagram, Ju disse que, além da celebração, a família teve a oportunidade de conhecer a obra social. "Conhecemos a instituição e ficamos encantados com o trabalho que Maria Rita faz". Confira imagens da visita da família do humorista ao local: