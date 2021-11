Mãe de Paulo Gustavo divide a educação dos netos com Thales Bretas

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia e o viúvo dele, Thales Bretas, estão dividindo a criação de Romeu e Gael, de 2 aninhos, filhos do ator com o dermatologista. Paulo faleceu em 4 de maio deste ano, após ter complicações da covid-19. Thales Bretas já disse em algumas entrevistas que mantém o marido vivo para os filhos para que eles cresçam sabendo de tudo que o pai realizou em vida.

"Toda obra do Paulo está eternizada e o amor por ela está dentro da gente. Quero que os meninos [filhos] cresçam cientes de tudo isso. Sempre mostro coisas para eles. Meu plano é evidenciar para meus filhos o orgulho que temos do Paulo. Ele é importante para o Brasil, para a história do movimento gay, e vai para sempre ser importante", disse ele.

O médico ainda contou que, apesar da perda de Paulo Gustavo, as crianças estão "na melhor fase". "Eles estão falando muito agora, falantes mesmo. Os meninos estão aprendendo a se comunicar, cada vez mais, interagind

Déa Lúcia, por sua vez, concorda com o genro: "Cada dia, é uma coisa nova. Terça-feira é o dia que eles vão para minha casa. Vai ser uma novidade a vovó na cadeira de rodas. Eles vão querer me empurrar, vai ser uma briga. Mas a gente ensina para cada um esperar a sua vez e eles aprendem. Os dois são muito educadinhos", garantiu elao com todos. Muito bom acompanhar essa fase deles", celebrou ele.