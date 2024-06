VÍDEO: Mãe de Matteus, do BBB 24, minimiza acusação de fraude racial do filho e diz que é negra

Após surgirem rumores de que Matteus, do BBB 24, fraudou cotas raciais para entrar na faculdade de Engenharia Agrícola no Instituto Federal Farroupilha, o público queria um parecer do gaúcho sobre a acusação. No entanto, o ex-brother acabou publicando um story em seu perfil no Instagram abraçado com uma ovelha, onde a mãe, Luciane Amaral, apareceu em volta comentando sobre o caso do filho. No vídeo, a mãe de Matteus afirma que é uma pessoa negra.

“Já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra. Então não pode falar, se não eu processo”, disse Luciane. Apesar do vídeo ter sido excluído da rede social, usuários do X haviam salvo a publicação. Confira:

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Ana Matos, editora de oliberal.com)