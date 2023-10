Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno revela que recebe cantadas de jogadores casados

Michele Umezu, mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, revelou que recebe cantadas de jogadores casados. A fisiculturista, que está solteira atualmente, disse que não fica com homens comprometidos, e que as investidas costumam ocorrer por mensagens no direct.

"Não fico com homem comprometido. Recebo cantadas deles nas redes sociais e por aqui onde eu moro (na Barra da Tijuca, Rio). E também não fico com quem eu não tenho interesse. Tem homem que só tem corpo, sem conteúdo nenhum, eu não tenho paciência. Não curto moleque. Gosto de homem", dispara.

A influenciadora declarou que está a procura de novas amizades em aplicativos de relacionamentos, mas, lamentou que muitos homens só estejam interessados em seu corpo.

"A maioria sente atração pelo meu físico, não posso ir à praia e curtir em paz que sempre vem alguém me perturbar. Infelizmente eles só vêem o corpo, que chama muita atenção", desabafa.

Michele define qual seria a pessoa ideal para um relacionamento: "Tem que ter mais de 35 anos. De preferência ser cristão, gostar de treinar, cuidar da saúde, mas não precisa ser atleta. Precisa ter os mesmos princípios que eu", declarou. A fisiculturista declarou, ainda, que não tem paciência quando o papo não flui e que bloqueia logo os usuários se a conversa não for boa.