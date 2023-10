Ex-técnico do Real Madrid, Capello critica Ronaldo Fenômeno e diz que vestiário 'cheirava a álcool'

O ex-técnico do Real Madrid, Fabio Capello, criticou o ex-jogador Ronaldo Fenômeno em uma palestra na Itália. O italiano disse que o atacante brasileiro era um problema extracampo e que sua dispensa foi responsável pela saída do craque para o Milan, em 2007.

"Um dia chegou Ruud van Nistelrooy e me disse: 'Senhor, aqui o vestiário cheirava a álcool'. Ele estava certo", contou Capello. "Em fevereiro de 2007, decidi despedir Ronaldo. Era alguém que gostava de festas e envolvia todo o grupo. Ronaldo pesava 94 quilos naquele ano. Na Copa de 2002, pesava 82. Pedi para que baixasse de peso, mas chegou a 92,5", disse.

O treinador também contou que foi procurado por Silvio Berlusconi, então presidente do Milan, para dar um conselho sobre a contratação de Ronaldo. No entanto, Capello desaconselhou o dirigente, criticando atitudes do jogador.

"Berlusconi me ligou um dia para pedir um conselho sobre uma hipotética compra. Eu o desaconselhei, disse que (Ronaldo) era um festeiro, que só pensava em mulheres. Berlusconi me disse: 'Obrigado, Fabio'. No dia seguinte, Ronaldo estava no Milan", disse.

VEJA MAIS

Capello treinou o Real Madrid em duas oportunidades, em 1996/1997 e 2006/2007. Nesta última passagem, o italiano comandou um elenco repleto de estrelas, como Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Luís Figo e Raúl González. Apesar do talento do grupo, o Real Madrid não conseguiu vencer a Liga dos Campeões na temporada.

Ronaldo não se manifestou sobre as declarações do ex-técnico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)