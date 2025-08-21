Capa Jornal Amazônia
Madrigal João Bôsco Castro apresenta recital na Igreja de Santo Alexandre, saiba mais

O Madrigal João Bôsco Castro é um grupo vocal independente formado em 2012 a partir da reunião de cantores egressos do extinto Madrigal da UFPA

O Liberal
fonte

No repertório, o conjunto apresenta, entre outras peças musicais, Rapsódia Amazônica, composta pelo maestro João Bôsco da Silva Castro, compositor que dá nome ao grupo ()

O Madrigal João Bôsco Castro, grupo vocal independente formado em 2012 a partir da reunião de cantores egressos do extinto Madrigal da UFPA, realiza recital nesta quinta-feira, 21, a partir das 19h30, na Igreja de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A apresentação tem entrada gratuita.

No repertório, o conjunto apresenta, entre outras peças musicais, Rapsódia Amazônica, composta pelo maestro João Bôsco da Silva Castro, compositor que dá nome ao grupo e que faleceu em 2023. A parceria foi composta com o também compositor Márcio Guerra.

Atualmente, o Madrigal está sob regência e preparação vocal do professor Eduardo Nascimento. Segundo ele, o grupo "apresenta por missão cantar e comunicar, com expressiva qualidade artístico-musical, o repertório do gênero vocal, em seus vários estilos, estéticas e contextos etnoculturais", explica.

"O nome do grupo é uma homenagem ao saudoso professor e maestro João Bôsco da Silva Castro, como reconhecimento por sua importância para o canto coral do Estado do Pará, e por ter sido este o seu principal regente, quando dirigiu o Madrigal da UFPA", completa Eduardo Nascimento.

Além de Rapsódia Amazônica, o espetáculo apresenta canções conhecidas da música popular brasileira como Samba em Prelúdio, de Vinícius de Moraes e Baden Powell; Paisagem na Janela, de Lô Borges e Beto Guedes; Desesperar jamais, de Ivan Lins e Vitor Martins, dentre outras.

Serviço

Recital do Madrigal João Bôsco Castro

Data: 21 de agosto

Hora: 19h30

Local: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Brandão, s/n)

