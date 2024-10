Lulu Santos toma 'banho de cano' na ilha do Combú após show em Belém

Após o show em Belém, o cantor Lulu Santos aproveitou o domingo (20/10) para relaxar na belezas da ilha do Combú. Nas redes sociais Lulu aparece tomando banho de cano em um restaurante. "Banho de cano na Ilha do Combu! Obrigado por todo o carinho, Belém! Até breve!", escreveu o artista.

Lulu ainda abraçou duas frequentadoras do restaurante. Quando uma gritou o nome dele, o cantor pediu para fazer segredo. Em seguida, ele abraçou as duas mulheres. "Te amo!", disse uma delas. Lulu tocou vários hits em show no último sábado (19/10), no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia.

A ilha do Combú tem sido um local cada vez mais frequentado por artistas e celebridades que visitam Belém pela proximidade com a capital paraense e a oportunidade de estar no meio da floresta amazônica com seus imensos rios. Além do prazer de usufruir da rica culinária paraense.