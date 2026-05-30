Lula e Margareth Menezes lançam no Rio plataforma de streaming gratuito 'Tela Brasil'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, estão no Rio de Janeiro para o lançamento da Plataforma Tela Brasil neste sábado, 30. Uma cerimônia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, oficializa a oferta do streaming criado pelo governo que reúne conteúdo audiovisual produzido no Brasil.

A plataforma pública e de acesso gratuito estreia com 555 obras audiovisuais brasileiras realizadas entre 1910 e 2025. A Tela Brasil foi desenvolvida com tecnologia brasileira, pelo Ministério da Cultura (MinC) com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

'Plenitude da cultura brasileira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o lançamento do streaming público "Tela Brasil" pelo Ministério da Cultura vai contribuir para que o povo brasileiro possa compreender a origem e a produção cultural do próprio país.

"Agora vamos nos compreender porque a gente está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. A quantidade de conteúdo enlatado, de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite porque não tem outra coisa para a gente ver, não permite que a juventude brasileira tenha acesso e entenda a plenitude da cultura brasileira", disse durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ)

Lula também defendeu o fortalecimento da produção cultural nacional como instrumento de desenvolvimento econômico e de valorização da identidade brasileira. Segundo o presidente, o setor gera empregos em diferentes áreas e tem papel central na formação da sociedade.

"Cada filme envolve milhares de pessoas, cada peça de teatro envolve centenas de pessoas trabalhando, cada show musical mobiliza dezenas e centenas de profissionais. A gente não tem dimensão do que a cultura representa para o desenvolvimento econômico e profissional do nosso país", afirmou

O presidente argumentou que o acesso à cultura nacional é fundamental para que os brasileiros conheçam a própria história e compreendam a diversidade que caracteriza o Brasil

Margareth Menezes: Não precisamos inventar produtora de mentira para ser o que a gente é

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse neste sábado que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não precisa inventar uma produtora para fazer filmes que valorizem a cultura nacional. A ministra fez referência à produtora responsável pela elaboração do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas últimas semanas, as mensagens do filho do ex-presidente, senador e candidato do PL para a disputa presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para realização das gravações do filme causaram rearranjo de discurso entre os apoiadores do ex-presidente.

"Todo mundo está comprometido em fazer com que as políticas culturais cheguem a todo lugar e fortalecer o nosso setor. A gente não precisa inventar produtora de mentira para ser o que a gente é", disse a ministra durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o evento, Margareth classificou a plataforma pública de streaming "Tela Brasil" como uma ferramenta para ampliar o acesso da população a filmes, séries e documentários produzidos no Brasil.

A expectativa do Ministério da Cultura é que a iniciativa ajude a dar visibilidade a obras nacionais e a democratizar o acesso ao conteúdo audiovisual brasileiro.