Luísa Sonza 'ensina' Vitão como usar calça do jeito certo

Quem já viu os vídeos de Vitão deve ter percebido o jeito diferente que o cantor usa calça: no meio das nádegas e sempre mostrando a cueca. Mas nesta quarta-feira (21), a namorada, Luísa Sonza, compartilhou um trecho de conversa com o músico “ensinando” a usar a vestimenta da maneira certa ao lado de uma imagem do amado.

Início de um sonho / deu tudo certo kkkkk pic.twitter.com/7ztukvRe4L — Luísa Sonza | SÉCULO 21 (@luisasonza) October 21, 2020

"Início de um sonho / deu tudo certo", escreveu a cantora. "Nossa, eu estou muito maduro de calça no lugar", respondeu Vitão.

O cantor já virou meme por conta da forma como usa suas roupas.