Luigy lança 'Chuveiro', single para apimentar a paixão

O clima tórrido entre duas pessoas que se reencontram em uma noite de pura paixão é o tom do single "Chuveiro" que o cantor e compositor Luigy lança nas plataformas digitais na próxima quinta-feira (26). E no dia 27, o vídeo de "Chuveiro" poderá ser conferido no YouTube. "Essa música fala de uma fantasia minha que eu quis compartilhar com as pessoas", diz esse artista nascido em Castanhal. A canção no estilo "tecnopop', cujo pré-save está disponível a partir desta sexta (20), tem tudo para se tornar hit anunciando, inclusive, o que Luigy prepara para outubro próximo e para o começo de 2025.

Aos 29 anos de idade, Luigy desponta como um dos expoentes da música paraense, com um trabalho marcado pela versatilidade nas interpretações de músicas em estilos variados. Iniciou a carreira a partir de 2018, quando venceu um concurso intitulado "Viva Voz Castanhal". "Esse foi um sinal de que eu deveria investir nesse tipo de trabalho, e, então, eu passei a cantar na noite, em bares e restaurantes, fazendo voz e violão. Ele venceu o projeto cultural "Natal Castanhal 2019". Neste mesmo ano, lançou a música "Não amo você", um blues.

Essa trajetória musical de Luigy foi reforçada com o projeto desse artista de intepretar grandes sucessos do flashback internacional dos Anos 80, juntamente com a banda dele. "Esse projeto seguiu até 2023, em que eu cantava sucessos de grandes divas, como Whitney Houston, Madonna e Cher, por exemplo", relata. Em 2024, Luigy decidiu seguir por um outro caminho, o de se jogar nas sua raízes regionais. E "Chuveiro" chega ao público nesse contexto de criação e experimentação de ritmos regionais em diálogo com o universo pop.

Mergulhos

"'Chuveiro' pra mim não é só uma música, é também um marco na

minha carreira! Esse som é o resultado de alguns anos que dediquei a experimentar coisas novas mergulhando nas referências regionais que eu ouvia desde a infância, misturando com o que ouço agora", afirma Luigy. A música foi produzida por Sandoval Filho e é uma composição de Luigy, Ruan Dart, Vinicius Manos. A direção do clipe da música é de

Manosvih e a produção, de Andre Gemaque. A música, em ritmo dançante e envolvente do início ao fim, tem como referências Gaby Amarantos, Viviane Batidão e de Mariah Carey.

No vídeo, a fantasia de um reencontro apaixonado é realçada com elementos da cultura paraense que são incorporados como véus na narrativa, criando um cenário praiano e festivo. O clipe foi gravado no Distrito de Outeiro, e o trabalho é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secult Castanhal e Prefeitura de Castanhal.

Nesse clima alto astral, após o lançamento de "Chuveiro" na quinta (26) e o vídeo na sexta (27), Luigy vai estar na Festa da Chiquita, na Praça da República, na véspera do Círio de Nazaré. O artista está fechando uma sequência de shows incluindo "Chuveiro", marcantes do brega, do tecnomelody e clássicos da música paraense. Ao longo de sua trajetória, Luigy já passou pelas Paradas do Orgulho LGBTOIA+ Belém / Castanhal; a Festa da Chiquita; o Festival Aposta Psica, em Belém; venceu o Prêmio Marketing Castanhal 2023 e iniciou o ano de 2024 participando do Circuito Mangueirosa, em Belém.