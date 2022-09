Luigi Baricelli aparece com novo visual em lançamento de livro

Luigi Baricelli abandonou as tranças e apareceu com um novo visual no lançamento do seu livro “Sentir Para Pensar”, na última quinta-feira (22). A obra marca a estreia do ator na literatura e aborda a busca a vivência e a luta dele contra o Mal de Perthes, doença a qual Luigi foi diagnosticado e que afeta a mobilidade.

No evento, uma das coisas que mais chamou a atenção foi a mudança de visual do ator que apareceu com um moicano. Recentemente, ele havia deixado a barba e o cabelo crescerem e colocado tranças. A mulher dele, Andrea, disse que Luigi tomou a decisão por praticidade.

“Luigi tinha deixado o cabelo crescer e resolveu colocar tranças. Só que não é fácil mantê-las. Incomodam e dão muito trabalho. Como viajamos bastante, não era prático. Ele então resolveu fazer um moicano e irá raspar mais”, disse ela.

VEJA MAIS

Outras surpresas foram as tatuagens novas do ator, que até então não tinha nenhuma. Os desenhos são dois Cubos de Metraton (mapa vivo de toda a criação), um em cada braço, e o símbolo do infinito no pé.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)