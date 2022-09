Mal de Perthes: saiba o que é e como Luigi Baricelli se curou da doença

Em entrevista ao "Vênus Podcast", o ex-galã da TV Globo, Luigi Baricelli, contou detalhes de como conseguiu superar a "Mal de Perthes", uma doença degenerativa que acometeu a mobilidade do ator quando criança. Apesar de ser uma enfermidade que precisa ser tratada com a equipe médica, a cura do artista, segundo ele, veio de maneira sobrenatural.

VEJA MAIS

"Fui algumas vezes (em sessões com um médium espírita). Na última vez, ele falou para não olhar, mas eu senti como se fosse um dedo entrando no fêmur e mexendo. Não doía. Na última vez, ele jogou minhas muletas [fora] e falou: 'você vai andar'. Nesse mesmo dia, uma menina que era cega começou a enxergar", afirmou o galã.

Veja:

O que é a doença de Perthes?

Conhecida como doença de Perthes, a condição é causada por uma perda momentânea do fluxo sanguíneo na região da anca, o que gera consequentemente a morte dos tecidos da cabeça do fémur. A doença degenerativa acaba afetando as articulações do quadril e limita a locomoção do acometido. A enfermidade ocorre em crianças entre três e 12 anos, geralmente do sexo masculino.

Quais são os sintomas da doença de Perthes?

Os sintomas incluem fortes dores na região do quadril, podendo se estender para o joelho, e dificuldade para andar. O diagnóstico é feito com base em radiografias e outros exames solicitados pelo médico.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)