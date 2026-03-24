Luedji revela que retirou tumor na perna e enfrentou risco de amputação: 'Priorizo minha saúde'

A cantora e compositora baiana Luedji Luna revelou que passou por uma cirurgia em dezembro de 2025 para retirada de um tumor de quase 20 centímetros na perna. O relato foi publicado no domingo, 22, nas redes sociais.

"O ano de 2025 foi mesmo um ano desafiante. Pouca gente sabe, mas no final do ano passado eu me submeti a uma cirurgia de retirada de um tumor que eu carregava há quatro anos sem saber", escreveu.

A artista contou que o primeiro diagnóstico indicava comprometimento do nervo ciático, onde o tumor estava localizado, o que poderia afetar permanentemente a mobilidade da perna.

"O primeiro diagnóstico condenou o meu ciático. A médica disse que na cirurgia ela teria de retirar também parte do nervo", relatou.

Segundo Luedji, o cenário apresentado incluía a possibilidade de perda de mobilidade. "Isso comprometeria a mobilidade da minha perna esquerda pra sempre, do joelho pra baixo. Até em amputação ela falou", escreveu.

Ela afirmou que deixou a consulta refletindo sobre o momento que vivia. "Quais as escolhas me conduziram até ali? De que forma eu estava caminhando na vida?", questionou.

Segunda opinião

Após compartilhar a situação com a família, a cantora buscou uma nova avaliação médica. "Em casa dividi tudo com os meus, recebi amor de quem me amava verdadeiramente", afirmou.

De acordo com ela, o novo médico apresentou outra possibilidade de tratamento. "Encontramos um médico que deu um parecer completamente diferente e nos tranquilizou sobre a cirurgia. Era sim possível manter meu ciático", escreveu.

Resultado e mudança de rotina

Luedji afirmou que o procedimento ocorreu sem complicações. "Deu tudo certo! Saí do hospital com o ciático intacto", contou. O exame patológico indicou ausência de sinais de malignidade.

"A minha perna inteira, mas caminhando diferente na vida desde então", escreveu.

A artista também relatou mudanças após a experiência. "Não carrego mais pesos que não sejam meus, priorizo minha saúde e minha família", afirmou. "Entendi que minhas ambições não são mais importantes que eu mesma."