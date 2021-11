Ludmilla lança 'Socadona', sua nova música em parceira com Mr. Vegas e Mariah Angeliq

Com a música lançada na última quinta-feira, 18, e videoclipe no sábado, 20, a nova produção de Ludmila chega agitando os fãs com o ritmo dançante. De autoria da própria cantora, 'Socadona' é um afrobeat convidativo a tomar uma “socadona” - bebida mágica que desperta os movimentos no beat da música e dá todo o sentido ao roteiro do clipe, que tem como pano de fundo uma praia surrealista onde Ludmilla chega abordo de um submarino, na companhia de amigas.

A canção contou com as participações internacionais de Mr. Vegas e Mariah Angeliq e é mais uma realização da carioca. "É mais uma realização minha, mais um ritmo para a conta e assim vou diversificando meu repertório e me desafiando. Um crescimento mesmo”, disse a cantora.

Confira o videoclipe: