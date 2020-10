Ludmilla é a nova jurada do 'The Voice': 'Estou muito feliz’

Ludmilla é a mais nova jurada do “The Voice Brasil”. A novidade foi anunciada na tarde desta sexta-feira (30) pela cantora, que enfatizou ser uma “honra” fazer parte do programa, que também tem Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel como jurados.

"Vocês viram a novidade? Quem é a nova jurado do 'The Voice'? Estou muito feliz. Estava ansiosa para contar para vocês. Vocês não têm noção de como é saber das coisas antes e não poder contar nada. Não sei como consegui guardar esse segredo", disse em vídeos nos stories, no Instagram.

É a segunda vez experiência de Lud na Tv Globo. A artista já apresentou o musical “Só Toca Top”.