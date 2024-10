Ludmilla pode reponder processo por usar Boi Garantido 'fake' em show: saiba o motivo

No último domingo (20/10), em um determinado momento do show da cantora Ludmilla, o Numanice, subiu ao palco um boi que possuía todas as características do Boi Garantido, que faz parte do tradicional Festival de Parintins. Entretanto, o boi que estava presente no show não era o original, o que fez com que a Associação Folclórica oficial se pronunciasse sobre o ocorrido.

Por meio de uma nota oficial da instituição, o presidente Fred Góes esclareceu que não se tratava do Boi Bumbá oficial. “A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, vem a público esclarecer que o boi apresentado no último domingo (20/10), durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, não se trata do Boi Garantido oficial", informou.

Ainda na mesma nota, os representantes do Boi-Bumbá afirmaram que a cantora pediu, mas não obteve autorização para utilizar o animal durante o show: “Esclarecemos que, embora a Associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não-oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da Diretoria do Boi-Bumbá Garantido”, ressaltaram.

A Associação finalizou informando que irá entrar com uma ação na justiça contra Ludmilla pelo uso não autorizado da imagem do Boi Garantido. “Em casos de uso indevido ou participação sem autorização, serão adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”, concluíram.

(* Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador de cultura de oliberal.com)