Ludi Moreira, ex-integrante de grupo gospel, relata ter sofridos abusos de líder do coral

Os abusos psicológicos sofridos pela cantora Ludi Moreira e ex-integrante do coral gospel Kemuel, de São Paulo, foram tema de um longo desabafo feito nas redes sociais na última terça-feira (4). Ela afirmou que era usada apenas como um "negócio" e acusou o líder do grupo, David Marx, de lucrar com o seu trabalho artístico.

“Eu tive minha sanidade mental arrancada de mim depois que conheci um grupo do meio gospel. Em específico uma pessoa. Eu já fui um produto, e não tenho vergonha nenhuma de assumir”, escreveu a artista, no Twitter.

Ludi relatou que já foi deixada na rodoviária sozinha, tarde da noite e com pouco dinheiro para se manter até o próximo show; que teve de enfrentar horas a fio de apresentações sem receber um cachê justo e de ter que ficar a disposição para gravações mesmo quando não apresentava as mínimas condições.

“Sofri abusos psicológicos, danos que me perseguem até hoje, por alguém que se auto intitula pastor mas nunca foi ungido a pastor, e muito menos tem um pastor pra prestar contas”, afirmou a cantora.

“Perdi a conta de quantas vezes compartilhei com amigos influentes o que eu vivi como um pedido de socorro e o que ouvia eram palavras de esperança, mas, essas mesmas pessoas, na primeira oportunidade, estavam com ele gravando”, acrescentou.

A cantora gospel diz não ser a única a ter sofrido tantos abusos psicológicos e apontou o fato de que "ninguém expõe porque o network vale mais que a verdade. A conta bancária cheia vale mais que a verdade”. Ludi saiu do coral Kemuel há cerca de dois anos e seguiu carreira solo.

“Não idolatrem absolutamente ninguém”, arrematou.

Confira a thread feita pela cantora:

eu tive minha sanidade mental arrancada de mim depois que conheci um grupo do meio gospel. Em específico uma pessoa. Eu já fui um produto, e não tenho vergonha nenhuma de assumir isso pq eu fui curada dessa pessoa que fui com ajuda dos meus pastores, meus líderes, meus pais. + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ eu já fui deixada na rodoviária sozinha as 22h da noite com 20 reais e a minha mala, depois de ter feito inúmeros shows, por alguém que hoje prega o amor todos os dias em suas redes sociais. + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ fiquei 8 dias no Rio cantando e voltei com 300 reais. Enquanto o bonito tava trocando o carro dele por um mais caro. E fora q eu tinha que estar disponível pra gravar, viajar, a voz tinha que estar muito bem afinada durante os shows... + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ sofri abusos psicológicos, danos que me perseguem até hoje, por alguém que se auto intitula pastor mas nunca foi ungido a pastor, e muito menos tem um pastor pra prestar contas. Todos que já passaram por ele tem feridas profundas, + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ e todos que estão ao seu redor sabem o quão tóxico ele é. Todos nos bastidores sabem, mas ninguém expõe pq o network vale mais que a verdade. A conta bancária cheia vale mais que a verdade. + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ perdi a conta de quantas vezes compartilhei com amigos influentes o que eu vivi como um pedido de socorro e o que ouvia eram palavras de esperança, mas essas mesmas pessoas na primeira oportunidade estavam com ele e gravando com ele pq mais uma vez + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ o network vale mais. Mas deu. Em 2021 isso não vai permanecer mais, não se depender mim. A justiça do Senhor prevalece mas a mentira precisa ser exposta pq tem uma multidão de pessoas sendo enganadas. A verdade liberta.

NÃO IDOLATREM ABSOLUTAMENTE NINGUÉM + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

+ tenham seus pés, sua mente, seus olhos focados somente em Cristo. Peçam discernimento ao Senhor pra saber o que vocês devem ouvir, admirar... se inspirar... meu medo é ver minha geração perdendo a sua salvação com mentiras. Eu já permiti isso uma vez e não vou permitir dnv — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021