O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lucinnha Bastos celebra a vida das mulheres no Sesc Ver-o-Peso

Apresentação de Lucinnha Bastos reúne música e identidade amazônica em celebração ao protagonismo feminino

O Liberal
fonte

Com uma trajetória de quase 50 anos, Lucinnha Bastos iniciou sua carreira musical aos sete anos de idade ()

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso promoverá um espetáculo musical com Lucinnha Bastos em 12 de março de 2026, às 19h. A apresentação, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrerá no novo auditório do Sesc Ver-o-Peso, localizado em Belém, e destacará a relevância da mulher na sociedade.

O evento é aberto ao público geral. Trabalhadores do Comércio e seus dependentes com Credencial Plena têm entrada gratuita. Estudantes, conveniados e empresários pagam R$ 4,00, enquanto o público geral contribui com R$ 8,00. A iniciativa reforça o papel do Sesc Ver-o-Peso como incentivador e difusor da cultura paraense.

Carreira e reconhecimento cultural

Com uma trajetória de quase 50 anos, Lucinnha Bastos iniciou sua carreira musical aos sete anos de idade. A artista consolidou seu percurso atuando como compositora, violinista e, principalmente, como intérprete. Seu repertório é permeado por referências da cultura paraense, conquistando públicos em todo o Brasil com uma sonoridade que dialoga com a identidade amazônica.

Para o show no Sesc, a cantora prepara surpresas que dão continuidade a um trabalho artístico construído ao longo de mais de quarenta anos. Sua carreira é marcada pela sensibilidade musical e pela valorização da cultura regional.

A obra musical de Lucinnha Bastos foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará em 7 de janeiro deste ano. A Lei 11.307, sancionada pelo governador Helder Barbalho, formaliza este reconhecimento e foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 36.489.

Gratidão e apoio na trajetória

Na ocasião, a cantora expressou sua gratidão pelo reconhecimento, que considerou um "presente". Lucinnha Bastos enfatizou que o feito não seria possível "sem tantas pessoas que me apoiaram desde que comecei aos 7 anos".

Ela destacou a importância da cadeia produtiva da música e de seus diversos parceiros. Para a artista, "essa obra não é só minha, são músicas que gravei que não são só minhas, mas de uma grande equipe". Lucinnha Bastos ressaltou o apoio fundamental de sua família e a alegria pelo reconhecimento em vida.

Vasta discografia e parcerias

Com quase 50 anos de carreira, a artista construiu uma vasta discografia. Esta inclui um compacto duplo, três LPs e três CDs ao vivo. Além de sua produção solo, Lucinnha Bastos participou de 14 discos de outros artistas.

Ela realizou parcerias notáveis com nomes como Fafá de Belém, Leila Pinheiro e Waldemar Henrique. Entre os projetos de destaque em sua trajetória, estão a Trilogia “A força que vem das ruas” (2004), com Mahrco Monteiro e Nilson Chaves; o CD “Waldemar Seresteiro” (2005), e o DVD “Minha Aldeia” (2007).

Serviço

  • O quê: Sesc Ver-o-Peso promove show de Lucinnha Bastos em comemoração ao Dia da Mulher
  • Data: 12 de março de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso
  • Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém/PA
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
