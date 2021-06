Luciano Huck tomou primeira dose da vacina contra a Covid-19

O apresentador Luciano Huck tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na manhã desta terça-feira (22). O apresentador foi clicado recebendo o imunizante na zona sul do Rio de Janeiro. Ele chegou sozinho, usando blusa e máscara de proteção respiratória, e aguardou poucos momentos na fila.

De acordo com a revista Quem, o apresentador ainda foi bem-humorado com a enfermeira que aplicou a vacina em seu braço. Depois de receber o imunizante, ele ainda ficou por alguns minutos no local para atender fãs e tirar fotos com a equipe de saúde presente no local.