Luciano Huck diz que 'furou o olho' de Maurício Mattar

O apresentador Luciano Huck confessou em seu livro recém-lançado, chamado De Porta em Porta, que "furou o olho" de Mauricio Mattar para ficar com Angélica no começo dos anos 2000.

O apresentador conta em detalhes como se apaixonou pela loira nos bastidores do filme "Um Show de Verão", em 2003, quando ela ainda namorava o ator.

De acordo com o jornal Extra, Huck dedicou um capítulo inteiro da obra para falar sobre seu relacionamento com Angélica. Na época do longa-metragem, ele namorava a estilista Astrid Monteiro de Carvalho, mas isso não o impediu de se apaixonar pela artista.

"Os bastidores das filmagens foram dignos da expressão 'história de cinema'. Nós dois, os protagonistas, terminamos os relacionamentos em que estávamos e mergulhamos no nosso conto de amor", completa Huck.