Lucasfilm comunica saída de Gina Carano do elenco de 'The Mandalorian'

A LucasFilm, produtora da franquia 'Star Wars', divulgou um comunicado oficial afirmandoo que "Gina Carano não faz mais parte do seu staff e nem há planos futuros nesse sentido." O anúncio veio logo após uma publicação da atriz comparando o clima político nos Estados Unidos com a Alemanha nazista, o que a Lucasfilm considerou como acusações "abomináveis e inaceitáveis".

Carano compartilhou no Instagram uma postagem do Tik Tok afirmando que o genocídio do povo judeu foi causado “não pelos nazistas, mas pelos vizinhos”. “Como a história é editada, a maioria das pessoas não percebe que para chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém apenas por suas visões políticas?”, diz o post da atriz, que depois foi apagado.

A postagem foi feita após a onda de críticas que políticos e partidários republicanos têm recebido após incitarem a invasão do Capitólio, sede do poder legislativo dos EUA. Gina é apoiadora do principal deles, Trump, para quem fez campanha durante as eleições presidenciais norte-americanas.

Além disso, fãs da franquia Star Wars já vinham se manifestando nas redes sociais pedindo a demissão da atriz por seus posts contra o uso de máscaras como medida de proteção à Covid-19.