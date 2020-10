Luan Santana e Jade estão em ‘crise’, e cantora é vista como o pivô

O relacionamento de Luan Santana com a noiva Jade Magalhães anda desestabilizado e a “crise” pode ter um nome: Giulia Bi. A informação é da colunista Keila Jimenez, do R7.

Segundo ela, o afastamento do casal ocorreu desde que o cantor iniciou uma parceria com a cantora Giulia Be, o hit “Inesquecível”, lançado dias atrás. No clipe os artistas surgem em clima íntimo.

Além disso, nenhum dos dois não usam aliança de noivos, outro fator que também tem intrigado os internautas e aumentando as especulações. Os pombinhos não têm aparecido juntos nas redes sociais.

A última foto que Jade com o Luan Santana foi postada no Instagram no dia 12 de junho, no dia dos namorados.

Jade, que acompanhou de perto todas as lives de Luan durante a quarentena, ficou de fora da última apresentação do cantor, juntamente com a participação da loira.

O que chama atenção é que a noiva do cantor chegava a curtir postagens de Giulia Be antes da parceria da cantora com Luan, mas simplesmente Jade deixou de seguir a loira e também não curte e nem comenta mais os posts dele.

Luan chegou pensar em se casar ainda neste ano, anda desconversando sobre o assunto quando questionado. Durante Live, Luan deu resposta nada a ver, falando sobre coronavírus.

“Graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí, já saiu umas notícias, a gente nunca sabe se é real. Mas a gente torce, sempre com as melhores expectativas e depois de tudo isso que a gente viveu é muito bom ter as pessoas que a gente ama” , disse o cantor, falando apenas sobre a atual crise do coronavírus.

A influenciadora digital estaria há dias longe de Luan, na casa da família dela, em Mato Grosso. Jade, que passou quase todo esse período de pandemia com Luan, teria voltado a morar com os pais.

Em nota, a assessoria de Luan diz que ele e Jade não romperam. Giulia Be, por sua vez, estaria solteira após o fim da relação com Kim Rocha.