Luan Santana confirma que Juliette negou participação em clipe

Juliette, campeã do BBB21, negou o convite de Luan Santana para estrelar o novo clipe do sertanejo, do single Morena. O cantor havia chamado a advogada para participar do vídeo ao vivo no Multishow e ainda afirmou que sua gravadora, Sony Music, estava de "portas abertas".

A gravadora Sony Music deu continuidade ao convite, que foi recusado, antes do início das negociações.

Desta forma, Luan Santana e a sua gravadora já dão andamento ao clipe de “Morena”, que será gravado em breve."

"Na quarta-feira, dia 05 de maio, Luan Santana participou como convidado especial, juntamente com todos os integrantes do BBB21, do programa “A Eliminação – O Reencontro”, comandado por Vivian Amorim e Bruno de Luca, no canal Multishow. Durante a atração, ao vivo, o artista convidou Juliette para participar do clipe de sua nova música, “Morena”.