Livro sobre a história do bairro da Sacramenta é lançado em Belém

O livro “Belém sob o olhar da Sacramenta” será lançado neste sábado (27), a partir das 18h no IT Center, em Belém. A obra reúne textos de vários autores e foi organizada por Daniella de Almeida Moura e Anderson Rodrigo Tavares Silva. O livro traz o intuito de evidenciar o bairro da Sacramenta na capital paraense, além das suas representações na mídia. O projeto convida o leitor para dar um passeio pelo bairro, a partir de diferentes perspectivas, percorrendo desde sua origem até os dias atuais.

Segundo a organizadora da obra, Daniella Moura, os artigos do livro revelam a história do bairro passando por temáticas diferenciadas e relatando particularidades dos moradores. “Trata-se de um bairro de trabalhadores, os quais em seus momentos de lazer, ainda em meados da década de 1950, lotavam as dependências do estádio do Sacramenta Esporte Clube para assistir a embates contra clube do Remo e Paysandu, além de frequentar festas na sede do clube”, afirmou.

Daniella ressalta ainda que os moradores participavam das atividades da Igreja de São Sebastião e eram atuantes nas lutas políticas de seu tempo. “Em especial na luta pela moradia em diferentes áreas do bairro, nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Com tanta história para contar, convidamos moradores e ex-moradores ou simpatizantes do bairro (historiadores, geógrafos, sociólogos, advogado), para escreverem sobre esta região de Belém”, destacou.

A imagem da capa do livro foi de autoria de Mauro Ribeiro, registrada no prédio mais alto do bairro, de onde parte o título da obra: “Belém sob o olhar da Sacramenta”. De acordo com Daniella Moura, “o livro convida o leitor a dar um passeio por uma parte da intensa história deste bairro a partir de diferentes perspectivas, percorrendo desde sua origem, quando era apenas um igapó até os dias atuais, com avenidas, shopping e condomínios”, concluiu.

Organizadores

Daniella Moura é formada em História pela Universidade Federal do Pará, é mestra em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido também pela UFPA e doutora em História Social da Amazônia (UFPA). Tem experiência na área de história, com ênfase em História Regional do Brasil e Ensino de História.

Anderson Rodrigo Tavares é formado em História pela Universidade Federal do Pará, tem Mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (UFPA) e doutorado em História Social da Amazônia (UFPA) Também é experiente em História Regional do Brasil e Ensino de História.

