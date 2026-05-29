Livro 'A Bailarina que Enrolava' será lançado em Belém nesta sexta-feira, 29
Obra infantojuvenil da paraense Isabella Lobo e do pernambucano Alexandre Mercês terá sessão de autógrafos com entrada gratuita
O livro infantojuvenil "A bailarina que enrolava", da autora paraense Isabella Lobo e com ilustrações do pernambucano Alexandre Mercês, será lançado hoje, 29 de maio de 2026, às 15h, na CasaRoca Brinquedos, no bairro Nazaré, em Belém. A entrada é gratuita para o evento.
A obra narra a história da menina Betina, que, apesar de amar a dança e a brincadeira, adora "enrolar" para cumprir suas tarefas. A personagem principal protela para comer, tomar banho, guardar os brinquedos e, especialmente, para dormir.
Sobre o Livro e Sua Mensagem
De acordo com a autora Isabella Lobo, que possui formação em Psicologia Clínica, o livro é "uma história sobre tempo, responsabilidade e, principalmente, afeto".
A inspiração para a obra surgiu da observação das filhas de Isabella Lobo. Ela percebeu que "os livros podem ser pontes delicadas para conversar sobre sentimentos, comportamentos e descobertas". Para a autora, as histórias têm o poder de acolher, ensinar e abraçar, facilitando o diálogo em família.
Tempo, Escolhas e Consequências
Publicado pela editora Paka-Tatu, "A bailarina que enrolava" aborda um tema universal. Isabella Lobo ressalta que a narrativa é "sobre algo que todas as crianças - e muitos adultos - estão aprendendo todos os dias: como lidar com o tempo, com as escolhas e com as consequências delas".
Serviço
- Lançamento do livro "A bailarina que enrolava", de Isabella Lobo, com ilustrações de Alexandre Mercês
- Data: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)
- Hora: 15h
- Local: CasaRoca Brinquedos
- Endereço: Avenida Comandante Brás de Aguiar, 548, entre as Travessas Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, Nazaré
- Contato para informações: (91) 2121-1169, @isabellaplobo e @cronicaspsi
- Entrada: Gratuita
