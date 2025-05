Lívia Andrade, apresentadora da TV Globo, estava em avião que fez pouso de emergência em SP

A apresentadora Lívia Andrade, que integra a equipe do programa Domingão com Huck, da TV Globo, estava no avião bimotor que precisou fazer um pouso de emergência em Jundiaí, interior de São Paulo, na quinta-feira, 29. A informação foi confirmada pela Rede Voa, empresa que administra o aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, onde a aeronave aterrissou.

O incidente aéreo aconteceu após o King Air Beechcraft E90, que tinha partido de Goiás com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital, declarar problemas no sensor do trem de pouso.

O piloto, então, sobrevoou a capital por alguns minutos para gastar combustível e deixar o bimotor mais leve, até conseguir pousar em segurança no aeroporto de Jundiaí, por volta das 19h38.

Na aterrissagem, o trem de pouso voltou a funcionar normalmente e todas as sete pessoas - piloto, copiloto e cinco passageiros - que estavam a bordo ficaram em segurança. A identidade dos demais ocupantes do avião não foi informada.

Conforme informações presentes no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), disponibilizadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave foi fabricada em 1975 e é de propriedade da empresa Agropecuária Santa Felicidade.

Ainda de acordo com os dados da Anac, o avião está com a situação de aeronavegabilidade regularizada e possui registro para serviços aéreos privados.