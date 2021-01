Lisa Barcelos se pronuncia sobre polêmica e pede perdão

Em pronunciamento feito no final da tarde desta sexta-feira, 15, a influenciadora e youtuber Lisa Barcelos deu detalhes de como se deu o envolvimento com o músico Nego do Borel, que resultou no episódio da traição de ambos à ex-noiva do cantor, Duda Reis, revelada pela coluna de Léo Dias. Segundo ela, o contato inicial foi por intermédio de um ex-namorado, que era fã do cantor e a convenceu a gravar um vídeo pedindo que Borel mandasse um beijo para os dois.

“No mesmo dia ele respondeu, foi super educado, mandou vídeo e tudo mais. Mas, morreu ali o assunto e nunca mais a gente se falou. Aí eu terminei o relacionamento, mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. Mais ou menos um mês depois o Nego me ligou perguntando se eu tinha empresário, porque ele queria me empresariar, mas eu falei que já tinha”, contou a blogueira.

Lisa relatou que o cantor deu dicas sobre como começar no meio artístico, se mostrou interessado pelo trabalho que ela fazia e se dispôs a fazer o que fosse preciso por ela. Segundo a influencer, Nego disse que pretendia dedicar parte de seu tempo para gerenciar a carreira dela e já tinha inúmeros projetos, como músicas e marca de maquiagem.

Sobre como o episódio da traição, a youtuber preferiu não detalhar, mas disse que, ao conhecer a Duda Reis, se arrependeu muito e quis contar sobre o caso que havia tido com o cantor. “Ele falou que ia ter uma reunião lá na casa dele, que era pra eu levar minha mãe e tudo mais. Não consegui levar minha mãe, então o Luís [ex-namorado] foi comigo. Chegando lá, tinha 'mó' galerão e eu vi a Duda. Fiquei surpresa e super nervosa quando vi ela. Esse foi o dia que de fato eu conheci ela, até então a gente não tinha tinha tido nenhum contato. Muita gente me taxou como se eu fosse amiga dela, mas a gente nunca se encontrado antes”, contou.

Lisa finalizou o post com um pedido de perdão à Duda Reis e também a todas as pessoas que se ofenderam com o caso. Esclareceu que nunca quis tratar o assunto com deboche e que suas atitudes foram impulsivas e sugeridas por sua assessoria. Disse ainda que, no momento, só queria uma solução para o problema e fez o que achavam que seria uma boa ideia, como o story ao som de Flores, música de Luísa Sonza e Vitão.