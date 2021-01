Lisa Barcelos chora por ter perdido fã-clubes após polêmica com Nego do Borel

A influenciadora digital Lisa Barcelos ganhou notoriedade após ser divulgado um áudio em que ela detalha momentos íntimos com Nego do Borel enquanto ele ainda namorava Duda Reis. Agora, a jovem voltou a causar polêmicas por gravar um vídeo chorando porque alguns dos seus fã-clubes estavam sendo desativados.

“Estou aparecendo aqui só para os FCs [fã-clubes]. Peço, por favor, que não vazem esse stories no Instagram. Estou muito triste, vários FCs desativando. Eu estou muito mal, estou ficando pior ainda. Por favor, fica comigo, fica do meu lado, não desativa”, disse Lisa, enquanto chora copiosamente.

Vaza vídeo de Lisa Barcelos chorando, dizendo que está mal pic.twitter.com/bulxoU3CK6 — Fofoquei (@fofoqueioficial) January 13, 2021

A jovem já havia confirmado que o áudio vazado é verdadeiro e disse que estava “arrependida” e que agiu por “impulso”.

Nas redes sociais, internautas não viram com bons olhos a preocupação de Lisa com a perda de fãs em meio ao polêmico caso de traição.

“Não fica mal pela situação, ainda posta Vitão. Só fica triste porque está perdendo fã-clube. Não aprendeu nada”, comentou Cartolouco, ex-peão de “A Fazenda 12”.

“Na hora de mandar o áudio, detalhando o encontro pra amiga aí ela não chorou, né”, escreveu a modelo Ana Paula Minerato.

Quando Lisa passou a ser apontada como amante de Nego do Borel, ela ganhou o apelido de “Vitão” nas redes sociais e chegou a postar um vídeo provocativo, onde aparecia rindo enquanto tocava a música do cantor. Vitão foi apontado como pivô do fim do casamento entre Whindersson Nunes e Luísa Sonza.