Liph Souza apresenta 'Sobrevivendo' para superar desafios com humor

Sobreviver a situações difíceis na vida é algo que se começa a aprender logo cedo, mas sair delas em alto astral a ponto de compartilhá-las com o público, sem medo de ser feliz, ou melhor, trocar experiências úteis ao dia a dia, é algo salutar. E é desse modo que o paraense Liph Souza encara os desafios que encontra pela frente. Assim, ele traz para o palco do Restaurante Açaí Quero Mais, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, às 21h, o espetáculo "Sobrevivendo", que trata justamente dessa arte de lidar com dificuldades.

Cidadãos no mundo enfrentam adversidades diversas. E cada um deles sabe como tudo isso se passa. Como se sabe, não é nada fácil buscar quitar dívidas financeiras e estar desempregado; ter problemas de alimentação, moradia e de saúde; discussões na família e por aí vai. Entretanto, isso tudo gera um aprendizado sem igual na vida de cada pessoa. Sobreviver a desafios como esses já é uma primeira vitória.

Esse espetáculo resulta da vivência de Liph, com 18 anos de atuação no segmento artístico e cultural de Belém. Como ele conta, na comédia stand-up são sete anos de trabalho, ou seja, nesse período, "me achei como artista nesse segmento, que é fazer outras pessoas sorrirem". E apresentar "Sobrevivendo" em Marituba tem tudo a ver para Liph. "Eu nasci e me criei em Belém, no bairro do Bengui. Com 13 anos, fui morar na Cidade Luz Marituba, a melhor cidade do Brasil", pontua o humorista.

Leões

"Em 'Sobrevivendo' eu falo 100% da minha verdade, do meu 'eu', ou seja, dívidas, vivências e sobrevivências, diagnósticos que tive de saúde nesse decorrer de 28 anos e o desafio de ser pai, marido e o que a minha mulher que que eu seja!", diz Liph.

Para Liph Souza, não há dúvida sobre essa capacidade, essa arte da sobrevivência. "Sobreviver é tentar se manter 'vivo" em todas as situações que a vida nos propõe; tentar matar os leões do dia ou fazer amizade com eles".

E esse é um motivo para reflexões também por parte dos espectadores do espetáculo. Tanto que, em "Sobrevivendo", Liph reserva momentos de interação com a plateia. "Eu estruturei o monólogo de forma que todos os que assistem ao espetáculo se identifiquem com algumas situações. Tento me aproximar ao máximo da vivência de algumas pessoas, porque, querendo ou não, todos já passaram por situações iguais a minha", ressalta o comediante.

Em uma hora e meia de duração de "Sobrevivendo", Liph Souza faz o que mais gosta de fazer: compartilhar momentos de divertimento e aprendizado com o público. Sobre o fato de estar no palco, interagindo com a plateia, Liph diz: "Eu me sinto falando a minha língua-mãe. Já fazia muito isso sem saber que estava fazendo comédia, na escola, igreja e em outros lugares. Eu me sinto totalmente confortável e feliz!".

Serviço:

Espetáculo 'Sobrevivendo', com Liph Souza

Em 26 de junho de 2026, às 21h

No Restaurante Açaí Quero Mais,

na Avenida Fernando Guilhon, 5016, Centro Marituba

Ingressos: ingressofly.com/comprar/2847/sobrevivendo

Informações: 98197-4209