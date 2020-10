Linnda Liz em versão solo

A cantora paraense Linnda Liz lança seu trabalho solo, neste sábado, 24, por meio da própria conta do facebook, às 18h. Nessa apresentação virtual a cantora vai mostrar sua nova versão com trabalhos autorais e de outros artistas. A artista já tem uma trajetória na música, mas atualmente deseja partir para novos rumos.

Linnda Liz tocou nas bandas Taliban, Top Três, Açaí Pimenta, Beijo Molhado, Açaí Latino e muitas outras. Também foi vocalista de apoio de artistas como Gerson Thirrê e Kim Marques, este último responsável pelo seu batismo nessa nova fase. Dorinha, como era conhecida, cresceu ouvindo Roberto Carlos no rádio e canta em bandas desde os 14 anos de idade.

“Chegou um momento da vida em que a gente tem que alçar voo solo. Depois de tantos anos transitando pelas bandas, chegou o momento de me mostrar como a artista que sou, cantando e me apresentando”, declara.

Nessa nova etapa de sua carreira, Linda Liz pretende abordar todos os gêneros e estilos musicais, não apenas em seus shows bailes, que cresceu fazendo, mas também nas músicas autorais que vem trabalhando com o parceiro de música e de vida, o produtor Otávio Silva. “Eu gosto de todos os gêneros, por isso acredito que não tem porque me fechar em um estilo só”, justifica.

Linda conheceu Otávio em 2005 e com ele montou o Trio Melodia. Desde então eles vêm trilhando a vida juntos, casados, com dois filhos e a parceria na música. Foi com ele que ela decidiu investir na carreira solo. “A Linda já tem uma trajetória e tem competência para essa nova fase da carreira. Estamos trabalhando o repertório há algum tempo”, explica o produtor e marido.

Além de Otávio, que a acompanha no teclado e programações, a live terá a participação de Wagner Ribeiro, Renato Gutierrez e Thais D'Sousa, cantores paraenses de forró e axé.

A transmissão ocorrerá pelo Facebook de Linnda: https://www.facebook.com/linnda.liz.