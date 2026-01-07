Linkin Park volta a viralizar após meme de 'Stranger Things'

Na última quarta-feira, 31, Stranger Things encerrou sua história com o último episódio da quinta temporada. Envolto em polêmicas, o capítulo traz uma cena em específico que acabou por gerar comparações entre o programa e a banda Linkin Park.

O meme surgiu quando alguns telespectadores perceberam uma semelhança entre a série e o grupo de rock. A ambientação do Abismo, onde o vilão Vecna se encontra, foi apontada como semelhante ao cenário que a banda utilizou no videoclipe do clássico In The End.

Ambas as representações trazem um local distópico, que remonta um deserto e traz uma sensação de mundo em colapso. Isso foi o bastante para que os fãs passassem a fazer montagens e memes, o que beneficiou a banda.

Linkin Park volta a viralizar

In The End é um clássico não apenas do Linkin Park, mas também das músicas dos anos 2000. O videoclipe da canção é um dos trabalhos da banda a acumular mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, além de Numb, que já está na marca de 2,6 bilhões. Segundo o TMDQA!, o hit do disco Hybrid Theory já somou mais de 400 mil visualizações desde que o episódio final de Stranger Things foi lançado.

As similaridades renderam mais benefícios ao grupo. Ainda segundo o site, as comparações também fizeram a música subir 46 posições no ranking global do Spotify, que agora configura na 105ª posição.

Linkin Park atualmente

Desde 2024, Emily Armstrong assume o papel de vocalista da banda. Ainda no mesmo ano, o Linkin Park lançou From Zero, seu primeiro álbum desde One More Light, de 2017. Em 2025, o grupo retornou ao Brasil e realizou três shows pouco tempo depois de sua última visita.