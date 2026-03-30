Lima Duarte comemora 96 anos e posta vídeo emocionante sobre a sorte de envelhecer com lucidez

O ator Lima Duarte completou 96 anos neste domingo, 29, e comemorou seu aniversário com uma festa em família em um sítio no interior de São Paulo. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou detalhes e fotos do evento, com direito a camisetas personalizadas e diferentes doces e bolos.

O que mais chamou atenção dos fãs do ator, no entanto, foi um vídeo publicado nas redes sociais de Duarte. Nele, o artista fala sobre seu envelhecimento e agradece pela sorte de "se manter lúcido".

No início da publicação, é possível ver imagens geradas por inteligência artificial em que Lima aparece comemorando 100 anos de idade. "Eu tenho visto por aí imagens minhas completando 100 anos, é uma tal de inteligência artificial. Eu já não consigo mais acompanhar os avanços da tecnologia como antes", afirmou o ator, desta vez sem o uso da tecnologia.

"Eu ainda não cheguei aos 100 anos, estou fazendo 96 anos", continuou. "Eu não estou ansioso para o meu centenário. Eu quero viver o mais devagar possível. Ao longo dos anos eu falei com muita gente sobre a minha trajetória, dos meus personagens, filmes, novelas em que atuei. Contei várias histórias... mas desta vez eu quero falar sobre o presente, sobre quem eu sou agora: um velho Lima Duarte", afirmou.

Para o ator, envelhecer com lucidez é um privilégio. "A vida me deu escolhas e só agora eu consigo ver com clareza quais escolhas eu fiz que me levaram a viver tudo o que eu vivi. Uma dessas escolhas foi ser ator. Um trabalho incrível, que me mostrou o mundo", pontuou.

O artista, no entanto, diz que sua vida não se resumiu somente ao trabalho. "Eu também vivi fora dos holofotes, experimentei grandes alegrias, tristezas profundas, tive medos enormes, e coragem ainda maior do que os medos. Mas foram os amores que me transformaram. Eu tive a felicidade enorme de amar e ser amado", disse.

Para Duarte, "envelhecer lúcido é poder ter a experiência humana completa". "É viver todas as fases da vida do começo ao fim, ser um ponto de vista que testemunhou ciclos e mudanças. Um ser que se adaptou a diferentes mundos por mais de nove décadas. Que sorte a minha ter saúde, lucidez, para agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada", contou o ator.

Por fim, o artista agradeceu o carinho do público ao longo das últimas décadas e brincou, dizendo que espera estar vivo para completar 100 anos em 2030 e assistir ao Brasil ser campeão da Copa do Mundo mais uma vez. "Que festa seria essa, hein? Que a sorte da lucidez nos acompanhe até lá", finalizou o ator.