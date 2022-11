Liceo Italiano realiza a festa 'Mamma Mia'

O Liceo Italiano realiza o “Mamma Mia”, evento de cultura da Itália com gastronomia, música ao vivo e a dança, com direito a open bar e open food de comidas típicas. O evento será neste sábado, 12, a partir das 20h30, no Belém Hall Eventos.

Durante o Mamma Mia, o cantor Guido Oddenino fará um show de música italiana tradicional, desde as antigas dos anos 60, como “Volare”, aos artistas mais atuais como Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, e Laura Pausini.

O público vai poder conferir a dança popular da tarantella, que será apresentada por um casal de dançarinos, além de degustar vinhos, o tradicional licor de limão, limoncello, e a famosa culinária italiana.

“É uma festa da escola, que é aberta a todo mundo”, explica Oddenino, que também é diretor e professor da escola. “O objetivo é promover a cultura italiana, o idioma, a música, tarantela, limoncello e a comida”, acrescenta.

Também será realizado um bingo à moda napolitana, quando os números são cantados com outros nomes. Entre os prêmios da brincadeira estão jantares e almoços em restaurantes italianos de Belém, garrafas de vinho e de limoncello, kit com ingredientes italianos para fazer pizza, cesta de doces italianos e curso de doces italianos.

O ingresso dá direito à entrada de queijos e frios, bruschetta e pizza; prato principal de massas e risotos; sobremesa de tiramissu e palha italiana; e bebidas cerveja, água, suco e refrigerante. Os vinhos e limoncello são à parte.

Esta é a segunda edição do “Mamma Mia”. A primeira edição ocorreu em 2019, antes da pandemia, e o evento retorna agora. A data em novembro foi escolhida porque fica entre o feriado de San Genaro e antes do Natal.

Liceo

O Liceo Italiano é uma escola do idioma e da cultura italianos, única escola habilitada a aplicar o teste internacional de italiano, que todos os anos organiza intercâmbios culturais na Itália durante o mês de julho para fazer o curso intensivo da língua, com direito a excursões e a hospedagem.

Agende-se:

Festa de cultura italiana “Mamma Mia”

Dia: Sábado, 12

Hora: 20h30

Local: Belém Hall Eventos (Rua Antônio Barreto , 1176, Umarizal)

Informações e ingressos pelo Whatsapp (91) 98096-4501